Silvester in Bayern - Hunderte Polizeieinsätze in München

Verstöße gegen Böllerverbote in Mittelfranken

Die Nürnberger Innenstadt war in der Silvesternacht "verwaist" wie ein Polizeisprecher mitteilte. Auch die Städte und Landkreise Mittelfrankens hatten zuvor ein Böllerverbot an Silvester und Neujahr beschlossen, das auch in privaten Gärten und auf Balkonen gilt. Dagegen sei zwar mancherorts verstoßen worden, die Polizei habe es aber bei Belehrungen belassen, solange sich das Ganze auf Privatgrund abspielte.

Silvester in Unterfranken mit Partys aber "weitestgehend ruhig"

In Unterfranken sei die Silvesternacht weitestgehend ruhig verlaufen, sagte das Polizeipräsidium Unterfranken dem BR auf Anfrage. Im Landkreis Würzburg soll es zu "kleineren Verstößen" gegen das Infektionsschutzgesetzt durch vereinzelte private Partys gekommen sein. Darüber hinaus sei eine kleine Scheune in Feuerbach im Landkreis Kitzingen abgebrannt. Der Sachschaden betrage 40.000 Euro. Die Brandursache sei noch unklar. Laut integrierter Leitstelle Schweinfurt kam es in der Nacht zu einigen Verletzungen durch Böller. Allerdings seien diese nicht so häufig wie in den Jahren zuvor an Silvester gewesen. Wie die integrierten Leitstellen Würzburg und Aschaffenburg dem BR mitteilten, sei die Nacht ruhig gewesen.

Silvesterrakete setzt Dachstuhl in Oberfranken in Brand

Die Silvesternacht in Oberfranken ist relativ ruhig verlaufen. Laut Polizei kam es lediglich in Weismain im Landkreis Lichtenfels zu einem größeren Zwischenfall. Eine Silvesterrakete hatte kurz nach Mitternacht einen Dachstuhl in Brand gesetzt. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 10.000 Euro. Das Haus ist aber weiterhin bewohnbar. Etwa ein Dutzend Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz sind bis Mitternacht bei der Einsatzzentrale eingegangen. Wenn konkrete Anhaltspunkte vorlagen, so ein Polizeisprecher, habe eine Streifenbesatzung nachgesehen.

In Oberfranken zeigte die Polizei ebenfalls mehrere Personen wegen Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkungen an. Insbesondere in den Landkreisen Coburg und Lichtenfels stellten die Beamten Zusammenkünfte von Menschen auf der Straße ohne triftigen Grund fest.