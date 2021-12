Silvester: Hoffnung in der Gastronomie – Polizei alarmbereit

Da zum Jahreswechsel traditionell viele Feiern stattfinden, ist Silvester besonders für die Gastronomie ein wichtiger Tag. Doch seit Dienstag gelten neue Kontaktbeschränkungen, um große Feiern zu verhindern.

Die neuen Regeln besagen, dass sich grundsätzlich nur noch maximal zehn Personen treffen dürfen. In Bayern gilt in Restaurants die 2G-Regel. Für private Veranstaltungen, die in separaten Räumlichkeiten des Gastro-Betriebes stattfinden, gilt in Bayern sogar die 2G-plus-Regel.

Erleichterung über aufgehobene Sperrfrist

Die Präsidentin des Bayerischen Hotel-und Gaststättenverbandes Angela Inselkammer ist froh, dass die Gastronomie von Verboten verschont blieb und dass die Sperrfrist in der Neujahrsnacht aufgehoben wurde: "Dadurch gibt es doch zahlreiche Silvesterveranstaltungen. Zumindest solche, wo man in Ruhe essen kann." Andererseits sei der 31.12. ein schwieriger Tag, "weil Silvester eine Veranstaltung ist, die längerfristig geplant wird von unseren Gästen." Dennoch sei die Zahl der Reservierungen wieder deutlich gestiegen, als bekannt wurde, dass die Sperrfrist aufgehoben ist.

Schwierig ist laut Inselkammer die Situation für Ferienhotels. Dem BR sagte sie: "Die Kurzfristigkeit der unterschiedlichen Verordnungen macht uns immer große Probleme. Wir hatten zahlreiche Stornierungen. Es ist insgesamt eine schwierige Zeit, weil wir überhaupt nicht wissen: Wie geht es weiter? Es wird ständig gewarnt. Die Menschen wissen nicht: Können sie buchen? Können sie nicht buchen?“

Münchner Polizei gewappnet

Auch die Polizei blickt mit Spannung auf die Silvesternacht - auch vor dem Hintergrund, dass bereits am vergangenen Mittwoch in München verbotene Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen stattgefunden haben, bei denen mehr als 1.000 Polizeibeamte im Einsatz waren.

Der Sprecher der Münchner Polizei Sven Müller sagte, dass in der Neujahrsnacht noch mehr Polizisten in der Innenstadt bereitstehen: "Mit 1.300 Beamten werden wir in der Nacht arbeiten. An Silvester werden wir an den bekannten Feierörtlichkeiten präsent sein. Gerade in der Altstadt, im Innenstadtbereich, auch an den traditionellen Orten wie am Friedensengel und Olympiaberg."

Feiern auf öffentlichen Plätzen verboten

Ziel ist es aus Polizeisicht, proaktiv und deeskalierend zu agieren: "Wir werden die Leute auch frühzeitig auf die aktuellen Regeln und Kontaktbeschränkungen, auf das Pyrotechnikverbot hinweisen. Das Ganze werden wir auch auf Social Media begleiten und die Leute dafür sensibilisieren, was die Stadt erlassen hat," so Müller.

Die bayerische Corona-Verordnung verbietet das Feiern auf öffentlichen Plätzen und Anlagen. Für welche Plätze und Straßen das konkret gilt, legen jeweils die Kreisverwaltungsbehörden fest.