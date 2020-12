Silvester: Freudenberg lässt es krachen - mit Abstand

Professionelles Feuerwerk in Freudenberg erlaubt

Freudenberg liegt in einem Talkessel. Das Dorf ist am Südhang, das Feuerwerk wird auf dem gegenüberliegenden Hügel abgebrannt, denn so haben alle den besten Blick. Doch dürfen die das überhaupt? Ja, sagt Andreas Scheibl. Er ist selbst Freudenberger und professioneller Pyrotechniker. Da er vom Kultur- und Heimatverein beauftragt worden ist, darf er somit seiner gewerblichen Tätigkeit nachgehen.

Großteil der Freudenberger begeistert

Der Großteil der Freudenberger ist offenbar vom Feuerwerk für Alle begeistert. Die Kosten, im geringen, vierstelligen Bereich, sind laut Zweck bereits gedeckt. Der gesammelte Überschuss kommt der hiesigen Jugendfeuerwehr zugute. "Es ist geplant, dass wir einen Art Workshop machen, wie gefährlich Pyrotechnik ist, die unkontrolliert abgebrannt wird und die bestimmte Schutzbestimmungen nicht einhalten. Wir wollen da aufklären, um Verletzungen zu minimieren oder sogar zu vermeiden“, erklärt Josef Zweck im BR-Interview.

Wegen Ausgangssperre: Feuerwerk von zu Hause ansehen

Die Freudenberger dürfen zwar an Silvester nicht aus dem Haus, doch sie sehen sich das Silvesterfeuerwerk deshalb durch das Fenster oder im eigenen Garten an. Doch erst, nachdem die Kirchenglocken geläutet haben – das ist den Organisatoren wichtig. Falls das Wetter an Silvester nicht mitspielen sollte, wird das Feuerwerk auf 2022 verschoben.