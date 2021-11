Münchner OB Reiter will Silvester-Feuerwerk verbieten

Als „dramatisch“ beschrieb Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am „Sonntags-Stammtisch“ im BR Fernsehen die Lage auf den Münchner Intensivstationen. Das Personal dort sei an der Belastungsgrenze, die Stationen voll. Die 7-Tage-Inzidenz in München liegt derzeit bei rund 730, die Auslastung der Intensivstationen bei etwa 95 Prozent.

Im Lichte dessen plant der OB bereits weitere Maßnahmen der Stadt, um die Situation zu ent- beziehungsweise nicht weiter zu verschärfen. Mit Blick auf Silvester sagte er am „Sonntags-Stammtisch“ des Bayerischen Rundfunks: „Wahrscheinlich wird in München gar nicht geknallt. Das habe ich fest vor, das Thema Feuerwerk und Böller in München dieses Jahr nicht mehr zu machen.“

Absage bereits 2020

Bereits im vergangenen Jahr waren in weiten Teilen Münchens das an Silvester sonst übliche Abfeuern von Böllern und Raketen verboten worden. In Bayern herrschte zudem ein Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper. Grund auch damals: Wegen Corona volle Intensivstationen und Krankenhäuser, die man nicht mit weiteren beim Knallen Verletzten auffüllen wollte. Ein Jahr und zwei Wellen später, dürfte sich das zumindest im Münchner Stadtgebiet laut dem Oberbürgermeister nun wiederholen.

Vor Reiters Vorstoß hatte vergangene Woche bereits die Stadt Bayreuth ein Verbot für Böller und Raketen in der Innenstadt verkündet. Dies steht allerdings nur teils in Zusammenhang mit der Pandemie. Vielmehr war das Böllern in der Innenstadt dort bereits 2019 und auch 2020 verboten. Als Begründung wurden Brand- und Gebäudeschutz sowie das Vermeiden von Feinstaub und Müll genannt.

Auch in Rest-Deutschland ist Silvester-Feuerwerk allerdings nicht erst seit und durch Corona umstritten. Gerade in Großstädten wie München sorgten Raketen & Co. seit Jahren für enorm hohe Feinstaubwerte, die gesundheitsschädlich sein können. Hinzu kommen die auch in Bayreuth genannten Sicherheitsbedenken und Müllprobleme.

Auch Weihnachtsmärkte abgesagt

Schon vor seiner Äußerung am BR-Stammtisch zum Thema Feuerwerk hatte Dieter Reiter in der vergangenen Woche die Weihnachtsmärkte in München abgesagt. Dies halt zunächst nur für den Markt am Marienplatz, da die 2G-Regeln dort nur schwer kontrollierbar gewesen wäre. Wenig später entschied Bayerns Staatsregierung jedoch, Weihnachtsmärkte im Freistaat komplett abzusagen.

Reiter sagte am Stammtisch, dass er diese Entscheidung im Sinne der Gleichberechtigung respektiere, dass für ihn aber bestimmte Märkte mit 2G-Kontrollen denkbar gewesen wären. Am kommenden Dienstag will der SPD-Politiker mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) über Zusatz-Hilfen für die Betreiber von Weihnachtsmarktständen sprechen.

Skeptisch bei 3G in ÖPNV

Daneben äußerte sich Reiter auch zur 3G-Regel im öffentlichen Nahverkehr, die im neuen Infektionsschutzgesetz der noch verhandelnden Ampel-Koalition enthalten ist. Diese sei in München „schwer zu kontrollieren“. Grundsätzlich kann Reiter die Regel wegen des Infektionsrisikos nachvollziehen. Dennoch: „Natürlich kann man sagen, man kontrolliert sporadisch. Das hat dann aber nichts mit einer flächendeckenden Überwachung der Einhaltung der 3G-Regel zu tun.“

Der Weg aus der Krise führt in Reiters Augen weiterhin nur über das Impfen. Und hier sei die Kommunikation der Bundesregierung schon von Anfang an nicht gut gelaufen. Sein Ärgernis der Woche sei in diesem Zusammenhang die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geplante Begrenzung der Auslieferung von Biontech-Impfdosen. „Wenn die Bundesregierung jetzt Biontech regulieren will und sagt Moderna muss weg, So kann man nicht kommunizieren, das ist sowas von daneben, ich habe mich so geärgert, es ist unglaublich“, so Reiter im BR Fernsehen.