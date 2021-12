Silvester-Beschränkungen in Nürnberg und Fürth

Kurz vor Silvester weist die Stadt Nürnberg noch einmal auf die geltenden Regeln für Feiern hin. Das Ordnungsamt mahnt dabei insbesondere die Aufenthaltsbeschränkungen im Privatbereich und im öffentlichen Raum an.

Ansammlungen in der Nürnberger Fußgängerzone verboten

In der Nürnberger Innenstadt sind von Freitag, 31. Dezember 2021, 15 Uhr, bis Samstag, 1. Januar 2022, 9 Uhr, im Bereich der Fußgängerzonen und angrenzender Straßen Ansammlungen von mehr als zehn Personen verboten. Dort darf auch kein Alkohol getrunken werden. Gastronomische Außenflächen sind ausgenommen. Auch im Privatbereich dürfen sich laut bayernweiter Beschränkung maximal zehn Personen treffen. Wenn eine Person nicht geimpft ist, dürfen nur Angehörige eines Haushalts mit zwei Personen aus einem weiteren Hausstand zusammenkommen. Kinder unter 14 Jahren sind von der Beschränkung ausgenommen. Verstöße können mit einem Bußgeld von bis zu 500 Euro geahndet werden.

Keine Sperrstunde in der Silvesternacht

Nürnberger Gaststätten dürfen in der Silvesternacht innen bis 5 Uhr früh geöffnet bleiben, im Außenbereich gilt nach der städtischen Sperrzeitverordnung eine Sperrzeit um 23 Uhr. Innen und außen gilt eine 2G-Zutrittsbeschränkung. Musik darf in Gaststätten nur gedämpft als Hintergrundmusik abgespielt werden, Tanzen ist untersagt. Geschlossen bleiben müssen reine Schankwirtschaften, Clubs und Diskotheken.

Feuerwerk darf nur unter Voraussetzungen gezündet werden

Feuerwerkskörper dürfen auch dieses Jahr nicht verkauft werden. Wer noch Feuerwerk zuhause hat, darf dies nur unter Einhaltung des Ansammlungsverbots zünden. Nicht abgebrannt werden dürfen Feuerwerkskörper in unmittelbarer Nähe von Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen, Fachwerkhäusern und Kirchen, rund um die Burg und im Bereich zwischen Lorenzkirche und Sebalder Platz. Verstöße gegen die Feuerwerksverbote können mit einer Geldbuße von bis zu 10.000 Euro geahndet werden.

Einschränkungen in Fürth

Auch die Stadt Fürth will Menschenmassen in der Innenstadt verhindern und hat daher Gruppen von mehr als zehn Personen in einigen Bereichen des Stadtgebiets verboten. Die Allgemeinverfügung gilt unter anderem für die Gustavstraße, die Fürther Freiheit, den Bahnhofsplatz sowie die Uferpromenade. Die Regelungen gelten von Freitag (31.12.2021) um 15 Uhr bis Samstagmorgen (01.01.2022) um 9 Uhr, teilte die Stadt mit.

Beschränkungen an Silvester gelten im gesamten Freistaat

Die Regelungen der Stadt Nürnberg sind keine Besonderheit. Am gestrigen Dienstag sind in ganz Bayern neue Corona-Regelungen in Kraft getreten. Für Silvester verbietet bayerische Corona-Verordnung das Feiern auf öffentlichen Plätzen und Anlagen. Für welche Plätze und Straßen das konkret gilt, legen jeweils die Kreisverwaltungsbehörden fest. Schon vor Wochen hatten Bund und Länder beschlossen, dass es auch heuer ein Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper geben wird. Der Grund: Die vielen Verletzungen, die üblicherweise durch Feuerwerkskörper entstehen, sollen die Krankenhäuser nicht zusätzlich belasten.