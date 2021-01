01.01.2021, 09:12 Uhr Artikel mit Bildergalerie

Silvester 2020: So sah der Jahreswechsel in München aus

Ungewöhnlich klar und vergleichsweise leise, so verlief der Jahreswechsel in München. In der der Landeshauptstadt waren es deutlich weniger Böller und Raketen als in vergangenen Jahren. Impressionen aus der Silvesternacht.