Silver Swan Ballet: "Silberne Schwäne" tanzen in Ansbach

Sieben Frauen stehen verteilt im hellen Studio des Tanzhauses Ansbach. Sie positionieren sich gegenüber dem wandfüllenden Spiegel. Trainerin Alexandra Auer-Thuy macht die Musik an. Heute wird das erste Mal mit Weihnachtsmusik getanzt. Die Frauen sind zwischen 60 und 70 Jahren alt und die ersten "silbernen Schwäne" im Tanzhaus Ansbach.

Der Kurs wird erst seit diesem Herbst angeboten. Alexandra Auer-Thuy hat dafür extra eine Fortbildung gemacht. Die Inhalte der anderen Kurse waren nicht so gut für die Seniorinnen geeignet, erzählt sie. Als es die Corona-Situation zugelassen hat, haben sie den Kurs angeboten. Nun sind die ersten Seniorinnen gestartet. Mit Erfolg.

"Denen macht das glaube ich, sehr viel Freude und mir auch, weil man merkt einfach, dass das vom Herzen kommt." Alexandra Auer-Thuy, Tanzhaus Ansbach

Mit Ballett einen Kindheitstraum erfüllt

Für die meisten Kursteilnehmerinnen sind es die ersten Ballett-Stunden ihres Lebens. Edith Pflug beispielsweise wollte schon immer Ballett tanzen, aber es hat nie geklappt. Sie erfüllt sich mit dem Kurs einen Kindheitstraum. Genauso Doris Voigt. Sie habe schon als Kind vor dem Fernseher getanzt, erzählt sie. Angelika-Maria Leuchs hat vor allem die sportlichen Aspekte im Fokus. Allerdings empfinde sie das Tanzen zur Musik auch als Poesie, so Angelika-Maria Leuchs.

Konzentration, Körperspannung und Choreographien

Hochkonzentriert tanzen die sieben Frauen durch den Ballettsaal. Grazil werden die Arme gestreckt, Füße in die richtige Position gestellt, Knie gebeugt. Alexandra Auer-Thuy gibt Anweisungen. Die "silbernen Schwäne" folgen mit Anmut und Körperspannung. Die Übungen werden immer anspruchsvoller – immer längere Choreographien müssen sie sich merken. Den Damen vom Silver Swan Ballet wird es langsam warm.

"Ballett ist Training für den ganzen Körper. Und nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist, weil man viele koordinative Sachen machen muss. Auch kognitiv wird man sehr gefordert." Alexandra Auer-Thuy, Tanzhaus Ansbach

Glückliches Lächeln am Ende der Tanzstunde

Am Ende der Probe steht das Grand Allegro an, die "großen Sprünge". Das falle bei den "silbernen Schwänen" laut Trainerin Alexandra noch ein bisschen kleiner aus. Trotzdem würde keiner ahnen, dass diese sieben Frauen erst seit so kurzer Zeit Ballett-Stunden nehmen. Sie tanzen quer durch den Ballettsaal, hochkonzentrierte Gesichter – aber immer wieder ein glückliches Lächeln nach jeder Übung. Die "silbernen Schwäne" sind eine ganz besondere Tanzgruppe.