Silver Surferin in Regensburg

Ein kurzes Video, das inzwischen Millionen von Menschen gesehen haben, unter anderem auf der Plattform Tiktok: Es zeigt, wie eine Seniorin auf einem Surfbrett die künstliche Welle meistert, die am Regensburger Donau-Einkaufszentrum aufgebaut ist.

Surferin ist 70 Jahre alt

Die Frau auf dem Brett ist die 70 Jahre alte Susi Klimaschewski, Ex-Trickskifahrerin und Miterfinderin der stehenden Welle, die zum 55-jährigen Bestehen des Einkaufszentrums aufgebaut wurde. Dass ein Video von ihr weltweit gesehen wurde und sie nun ein Star in Sozialen Medien ist, hatte sie zunächst gar nicht mitbekommen. Erst als sie von mehreren Seiten darauf angesprochen wurde, sagte sie jetzt im BR-Interview.

Vorbild für viele User

Inzwischen habe sie viele positive und begeisterte Reaktionen bekommen, so Susi Klimaschweski. So hätten Menschen geschrieben, dass sie sich das für sich selbst wünschen würden. Sie selbst habe immer schon gerne Wellenreiten betrieben, erst am Münchner Eisbach, später dann am Atlantik in Frankreich, in Sri Lanka oder auf Bali – und wolle das auch weiter tun.

"Ich sage immer zum Scherz, ich möchte gerne so lange surfen, bis ich zum Rollator wechseln muss." Susi Klimaschewski

Sie surfe gerne und für niemand anderen als für sich selber. Und das, wenn die Sonne scheine, wenn es regne oder wenn es eiskalt sei. "Es ist für mich das, was mir sportlich am meisten Spaß macht."