Silozug kippt auf der A3 bei Marktheidenfeld um

Laut Polizeipräsidium Unterfranken fuhr ein 56-Jähriger am Montag gegen 8.00 Uhr auf der A3 bei Marktheidenfeld in Richtung Frankfurt auf der mittlere Fahrspur, um dann auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah er offenbar das Auto eines 36-Jährigen. Der Wagen prallte in das Heck des Autos des 56-Jährigen. Das Auto des 56-Jährigen touchierte daraufhin die Begrenzungswand aus Beton und schleuderte über alle drei Fahrstreifen. Danach stieß der Wagen des 56-Jährigen mit einem Silozug zusammen.

Silo-Auflieger kippt um – A3 in Richtung Frankfurt gesperrt

Der Lkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der mit 26 Tonnen Bypass-Staub - eine Beigabe zu Zement – beladene Auflieger kippte im Grünstreifen um. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz. Der 56-jährige Autofahrer und der Lkw-Fahrer kamen leichtverletzt ins Krankenhaus, konnten aber wieder entlassen werden. Nach der Vollsperrung laufen die Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis in den Abend. Es gab einen mehrere Kilometer langen Rückstau.