Silberbach zu Ostern: Wo es mehr Osterhasen als Einwohner gibt

Ein lebensgroßer Hase hält in Feuerwehrmontur eine Leiter an einem Baum, auf dem ein anderer Strohhase festsitzt. Nebenan steht in der Hasenküche das Essen auf dem Tisch und in der Osterhasenschule läuft der Unterricht – in Silberbach im Landkreis Hof ist das zurzeit ganz normaler Alltag. Pünktlich vor Ostern stehen hier nämlich gerade überall im ganzen Ort Hasen aus Stroh.

Osterhasendorf ist nach zwei Jahren Pause wieder zurück

Ein bisschen versteckt sitzt Elke Eckardt auf einer Bank in ihrem Garten und beobachtet die Besucher, die meist schon seit Jahren in das 50-Einwohner-Dorf kommen. Ohne Eckardt würde das Osterhasendorf gar nicht existieren, sie ist quasi die Mutter aller Hasen: 130 Stück hat sie schon erschaffen. Zusammen mit den anderen Dorfbewohnern baute die 55-Jährige nach zwei Jahren coronabedingter Pause die jährlich wechselnde Osterlandschaft nun wieder auf.

Bis zu 1.000 Besucher kommen täglich nach Silberbach

Das Osterhasendorf ist für Eckardt nicht nur "das größte Hobby", sie will damit auch die Menschen mit Themen aus der Realität zum Nachdenken bringen: Neben den Feuerwehr-Osterhasen steht auf einem Schild: "Die Feuerwehr sucht dringend Nachwuchs". Auf einem Heuwagen ist der Spruch zu lesen: "Zukunft braucht Bauern – Bauern brauchen Zukunft". Bei den täglich bis zu 1.000 Besuchern kommt die Kreativität auf jeden Fall gut an.

"Wir haben ein Gästebuch, da steht nur Lob drin. Wir machen auch keine Werbung mehr, das ist ja ein Selbstläufer." Elke Eckardt, Hasenmutter aus Silberbach

Osterhasendorf: Alles begann mit dem Dorfbrunnen

Dass Silberbach selbst auf Google Maps als Sehenswürdigkeit "Osterhasendorf" gelistet wird, hat eine lange Geschichte: Sie beginnt 1986 mit dem Bau eines Dorfbrunnens, der im Laufe der Zeit immer opulenter geschmückt wird. Inspiriert von einer Osterhasenschule beim größten Osterbrunnen der Welt in Bieberbach, erschafft Eckardt 2005 in Handarbeit die ersten Hasen. Im Laufe der Jahre werden die Hasen auch angezogen, inzwischen tragen die Weibchen sogar einen BH.

Hasen aus Handarbeit: "Die Ideen kommen beim Kuhmelken"

Die Zutaten, aus denen Eckardt die Osterhasen bastelt: Holz, Stroh und "alles, was der Bauer daheim rumliegen hat". Bevor Sachen weggeschmissen werden, sagt die Hasenmutter immer: "Das kann man noch aufheben, wir könnten es ja mal für Ostern gebrauchen." Sie wisse selber nie, wo sie das Material mit einarbeite, sagt Eckardt. "Die Ideen kommen mir immer beim Kuhmelken, dort fällt mir immer der ganze Mist ein", sagt sie und lacht.

Bis zum 1. Mai ist Silberbach das Osterhasendorf noch aufgebaut, danach kommen die Strohhasen wieder auf den Dachboden. "Dort haben sie das ganze Jahr Zeit, sich zu vermehren", erklärt Eckardt.