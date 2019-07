Silber für Niederwinkling im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Die Gemeinde Niederwinkling hat einen zweiten Platz im bundesweiten Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" belegt. Er ist mit 10.000 Euro dotiert, wie der Bürgermeister Ludwig Waas (FW) mitteilt. Was mit dem Geld passieren soll, sei noch nicht sicher. Die genauen Bewertungen müssen auch noch abgewartet werden, so der Bürgermeister. Aber die Urkunde gibt es schon. Per Mail habe das Dorf heute die Entscheidung mitgeteilt bekommen.