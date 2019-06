Silage statt Gras: Warum Kühe kein frisches Futter mehr fressen

Silage ist praktisch für den Landwirt und von immer gleicher Futterqualität. Doch das Silieren von Gras, Mais, Klee, Ackerbohnen oder Getreide ist eine Wissenschaft für sich.

Heutzutage stehen viele Milchkühe das ganze Jahr im Stall

Rinder mit ihren vier Mägen sind Wiederkäuer und fressen von Natur aus am liebsten Gras. Aber die meisten Kühe und Bullen stehen heutzutage nicht auf der Weide, sondern im Stall. Doch auch dort bekommen sie meist kein frisches Gras im Sommer oder getrocknetes Gras in Form von Heu im Winter, sondern Konservenfutter: Silage.

Damit die Silage gut gelingt und möglichst viele Nährstoffe enthält, ist bei der Herstellung alles optimiert. Wichtig ist der Schnittzeitpunkt der Gräser, noch bevor sie blühen. Wenn die Grasstängel schon verholzt sind, ist der Nährwert geringer. Doch nicht immer kann zum richtigen Zeitpunkt siliert werden, denn auch das Wetter muss mitspielen.

Großeinsatz mit viel Landtechnik

Am staatlichen Fachzentrum für Rinderhaltung in Achselschwang müssen etwa 80 Hektar Grünland auf einen Schlag gemäht werden. Das bedeutet: Großeinsatz. Sechs Schmetterlingsmähwerke mit sogenannten Aufbereitern schneiden das Gras und verteilen es auf den Flächen. Dort muss es in der Sonne anwelken und etwa ein Drittel Feuchtigkeit verlieren.

Heu trocknet viel länger und muss mehrmals gewendet werden, dabei gehen Nährstoffe verloren. Für die Silage wird das angewelkte Gras schon nach etwa vier Stunden geschwadet, also auf der Wiese zu Reihen abgelegt.

Am nächsten Tag zerkleinert der Häcksler das Mähgut auf etwa vier Zentimeter Länge und bläst es auf den Anhänger. Fuhre um Fuhre geht es ab ins Fahrsilo. Manchmal wird Gras auch in Rundballen siliert. Das ist teurer, unter anderem weil wesentlich mehr Plastikfolie verbraucht wird.

Einsilieren: Konservieren wie Sauerkraut

In Achselschwang stehen elf sogenannte Fahrsilos, riesige betonierte Wannen, die befahren werden können. In dünnen Schichten wird das gehäckselte Gras verteilt und immer wieder verdichtet: mit einem 16 Tonnen schweren Radlader, der stundenlang über das Häckselgut fährt. Alle Luft muss raus. Denn liegt das Gras zu locker, können Hefe- und Schimmelpilze die Silage verderben.

Mit einer transparenten Folie wird der riesige Haufen dann luftdicht verschlossen. Jetzt beginnt die Gärung: mit Milchsäurebakterien, die von Natur aus am Gras haften. Silieren funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie die Herstellung von Sauerkraut.

"Unter der Folie wird zunächst einmal der Sauerstoff, der noch drin ist, vergoren. Dieser wird zu CO2 und die Milchsäurebakterien beginnen Säure zu bilden. Das heißt der PH-Wert sinkt von 6,5 auf 4. So wird das Ganze milchsauer und stabil." Georg Hammerl vom Fachzentrum Achselschwang

Eine zweite, weiße Folie macht das Silo wetterdicht. Jetzt darf kein Sauerstoff mehr, auch nicht durch das kleinste Loch, in die Silage kommen, sonst verdirbt sie. Über die beiden Folien kommen noch grüne Netze, damit Krähen keine Löcher in die Silohaufen picken.