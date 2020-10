Signalwert überschritten: Strengere Corona-Regeln in Memmingen

Teilnehmerbegrenzung bei Feiern und Veranstaltungen

In der Allgemeinverfügung wird auch geregelt, wie viele Menschen an Feiern oder Veranstaltungen in öffentlichen oder angemieteten Räumen teilnehmen dürfen – also etwa bei Hochzeiten, Vereins- oder Parteisitzungen. Die Teilnehmerzahl wird in Memmingen auf maximal 50 Personen in öffentlichen Räumen begrenzt. Die Stadt empfiehlt zudem dringend, in privaten Räumen keine Feien mit mehr als 25 Teilnehmern abzuhalten.

Erster Todesfall in Memmingen

Seit dem Frühjahr wurden in Memmingen insgesamt 154 Personen positiv getestet. Aktuell befinden sich 21 Menschen in Quarantäne. Am Montag meldete die Stadtverwaltung den ersten Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Demnach ist ein hochbetagter Mann mit Vorerkrankungen verstorben.

Drei Regionen in Bayern über Warnwert

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit meldete am Dienstag 375 neue Fälle in ganz Bayern. Insgesamt haben sich im Freistaat seit Ausbruch der Pandemie demnach 70.016 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert.

Derzeit liegen alle Städte und Landkreise in Bayern unter dem bundesweit geltenden Corona-Grenzwert von 50 Fällen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Einige Städte in Bayern überschreiten aber den kritischen Frühwarnwert von 35 Fällen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Neben Memmingen sind das Schweinfurt (38,87) und der Landkreis Rhön-Grabfeld (35,14).