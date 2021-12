Signale übersehen: Angefahrener Rettungswagen kippt um

Es ist Montagabend, als sich der Rettungswagen des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) auf der Friedberger Straße in Augsburg der Kreuzung mit dem Chippenham Ring nähert. Das Ziel des Transports ist das Krankenhaus in Friedberg, nur knappe fünf Minuten entfernt. Weil die Ampeln vor dem Rettungswagen auf Rot stehen, sind Martinshorn und Blaulicht aktiviert. Langsam tastet sich der Fahrer des BRK in die Kreuzung.

Autofahrer übersieht Rettungswagen

An Bord des Fahrzeugs sind fünf Personen, darunter ein verletzter Patient - ein angefahrener Fußgänger. Als der Rettungswagen die Kreuzung schon fast überquert hat, passiert es: Von Süden kommt ein Auto angefahren, für das die Ampel auf Grün steht. Der Fahrer übersieht die Signale am Rettungswagen und kracht nahezu ungebremst in dessen rechte Seite.

Durch den Aufprall kippt der Rettungswagen um

Durch den heftigen Aufprall kippt das Fahrzeug auf die Seite. Zwei der fünf Insassen verletzen sich dabei schwer, drei kommen mit leichten Verletzungen davon. Sie alle müssen aus dem demolierten Fahrzeug geborgen werden, die Feuerwehr muss den Rettungswagen schließlich mit einem Kran aufrichten. Die Kreuzung bleibt laut Polizei am Montagabend bis etwa 21 Uhr gesperrt.