Signal für die Moral: Trompeten-Solo auf Drehleiter in Aschau

Nicht für eine Rettung von Menschen aus brennenden Wohnungen oder Katzen aus Bäumen hat die Freiwillige Feuerwehr aus Aschau ihre Drehleiter zu Ostern gebraucht, sondern um die Moral des Ortes zu heben.

Das "Aschauer Lied" mit viel Sicherheitsabstand

Ein Feuerwehrmann spielte am Abend des Ostersonntag das Heimatlied des Ortes, das "Aschauer Lied", als Trompeten-Solo in luftiger Höhe. Die Aschauer Feuerwehr sagt, sie wolle mit dieser Aktion signalisieren, dass man auch in dieser schweren Zeit für die Bevölkerung da sei.