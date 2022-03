Sigi Zimmerschied kommt zum "Glückskeks" nach Weißenburg

Prominenz in der Provinz: Die Weißenburger Kulturszene überschlägt sich vor Begeisterung. Der durch die Eberhofer-Krimis bekannte Schauspieler Sigi Zimmerschied übernimmt eine Rolle in der Bürgertheaterproduktion "Der größte Glückskeks". Das zweite Stadtschreiber-Stück kommt im Sommer auf die Bühne des Weißenburger Bergwaldtheaters. Es wird vom renommierten Regisseur Georg Schmiedleitner inszeniert.

Zimmerschied spielt einen Alkoholiker mit Lottogewinn

Für Zimmerschied ist die Rolle eines stadtbekannten Alkoholikers vorgesehen, der durch einen Lottogewinn viel Geld zu verteilen hat. Bisher stand er als Kabarettist auf zahlreichen Bühnen und wirkte zuletzt in den Eberhofer-Krimis mit. "Es ist meine erste Theatererfahrung, die schenke ich mir zum Siebzigsten", sagt Zimmerschied. Die Rolle als "heiliger Trinker" treffe seinen innersten Kern, sagte der 68-jährige Schauspieler und Kabarettist augenzwinkernd bei der Vorstellung der Pläne. "Diese komplexe Figur hat mich immer mehr hineingezogen", erzählt er. Weil ihm zuletzt langweilig gewesen sei, habe er den Text bereits auswendig gelernt.

"Der größte Glückskeks" – Auftragsarbeit eines Stadtschreibers

Das Theaterstück wurde als Auftragsarbeit vom österreichischen Autor Clemens Berger verfasst. Dieser verbrachte als Stadtschreiber im Jahr 2020 mehrere Monate in Weißenburg. Im Stück "Der größte Glückskeks" soll die mittelalterliche Kleinstadt Weißenburg kopiert und in einer verbesserten, klimaneutralen Version in China wieder aufgebaut werden. Regisseur Georg Schmiedleitner will das Stück mit etwa 100 Laiendarstellern auf der Bühne des Weißenburger Bergwaldtheaters inszenieren.

Renommierter Regisseur Schmiedleitner will die Provinz aufmischen

Die Kombination von professionellen Theatermachern und Laienschauspielern habe Zimmerschied motiviert, mitzumachen. "Es erinnert mich dermaßen an meine Anfänge, wo in der Provinz etwas entstanden ist, für das uns die Großstädte beneidet haben", sagte er. Zimmerschied hatte mit Bruno Jonas in den Siebzigerjahren in Passau eine skandalträchtige Kabarettgruppe gegründet. Es folgten zahlreiche Soloprogramme als Kabarettist. Schmiedleitner aus dem Burgenland und Zimmerschied aus Passau seien das "Fachgremium für die Provinz", scherzt der 68-Jährige. Und Schmiedleitner erklärt zu seinem Engagement in Weißenburg: "Wir wollen das verrückteste Theater Bayerns werden."

Mit Zimmerschied auf der Bühne stehen: Mitwirkende gesucht

"Der größte Glückskeks" ist bereits die zweite Produktion des renommierten Regisseurs Georg Schmiedleitner in Weißenburg. Im Jahr 2019 kam "Der Lebkuchenmann" auf die Freilichtbühne des Bergwaldtheaters. Vor drei Jahren hatten Schmiedleitner und Co-Regisseurin Rebekka Gruber zahlreiche Vereine besucht, um Mitwirkende zu motivieren. Für die aktuelle Produktion hätten sich bereits etwa 60 Menschen gemeldet. "Wir können noch Schauspielerinnen und Schauspieler brauchen, aber auch Menschen, die bereit sind, hinter den Kulissen mitzuwirken", so Gruber.

Film und Theater – Experiment mit zwei Ebenen

Dabei will Schmiedleitner Film und Theater kombinieren. Im Stück stürmt eine wütende Menge irgendwann das Weißenburger Rathaus. Diese Tumulte werden gefilmt, die Aufnahmen in die Theater-Aufführung einbezogen. "Es wird sogar eine Interaktion zwischen dem Film und den Schauspielerinnen auf der Bühne geben", verrät Gruber. Für diese Filmaufnahmen im Mai werden mehrere hundert Statistinnen und Statisten gesucht.