Siemens-Mitarbeiter demonstrieren gegen Stellenabbau in Ruhstorf

Gewerkschaft akzeptiert Abbaupläne nicht

Der Betriebsrat habe ein Konzept mit Alternativen zur Standortschließung ausgearbeitet und dem Management vorgelegt, das die Möglichkeit biete, viele Industriearbeitsplätze in Ruhstorf zu erhalten. Nirschl sagt: "Wir sehen Siemens in der Pflicht, ihrer sozialen Verantwortung nachzukommen und nicht stur an Abbauplänen festzuhalten. Die Mitarbeiter haben über Jahrzehnte einen tollen Job gemacht und sollen nun mit einem Tritt in den Hintern hinausbefördert werden. Das werden wir nicht so stehen lassen."

Siemens lehnt vorgelegtes Konzept ab

Bei dem vorgelegten Konzept geht es um die Herstellung von Sonder- und Spezialmotoren für Nischenmärkte. Pläne, die die Siemens-Führung bisher - aus Angst vor Reputationsschäden - abgelehnt habe, sagte Betriebsratsvorsitzende Elke Malcher zu Beginn der Mahnwache. "Sie (Siemens) haben offensichtlich keine Bedenken bezüglich Reputationsschäden, wenn sie 1.000 Arbeitsplätze vernichten. Siemens will lediglich über die Schließung verhandeln und sich mit den bekannten Mitteln schnell und unkompliziert der Mitarbeiter entledigen."

Mehr als 700 Arbeitsplätze in Ruhstorf bereits abgebaut

Anfang September war bekannt geworden, dass die Fertigung in Ruhstorf bis September 2022 geschlossen und damit 335 Arbeitsplätze gestrichen werden sollen. Lediglich Ingenieure und Angestellte der Windenergie-Sparte sollen bleiben. In den vergangenen vier Jahren wurden bereits mehr als 700 Stellen abgebaut.