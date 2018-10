Siemens-Healthineers eröffnet neue Unternehmenszentrale

Siemens Healthineers ist Weltmarktführer bei Röntgenröhren und Computer- sowie Magnetresonanztomographen. Diese werden neben einem Standort in China noch immer in den deutschen Werken in Erlangen, Forchheim und Rudolstadt hergestellt. Allein am Standort Erlangen-Forchheim arbeiten derzeit knapp 12.000 Menschen für Siemens Healthineers, das ist etwa ein Viertel der weltweiten Belegschaft.

Aktie im M-DAX gelistet

Die Aktie von Siemens Healthineers ist mittlerweile im M-DAX gelistet. Sie gilt auch als Kandidat für den Börsen-Leitindex DAX. Siemens hält derzeit noch 85 Prozent der Aktien. Ihr Wert hat seit dem Börsengang um etwa ein Drittel zugelegt.