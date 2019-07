Siemens-Chef Kaeser: "Der Teufel hat jetzt auch E-Mail"

Siemens-Chef Joe Kaeser hat die Morddrohung, die er zuvor per Email erhalten hatte selbst veröffentlicht. Über Twitter verbreitete der 62-jährige Niederbayer am Freitag einen Screenshot der Email mit dem Absender "adolf.hitler@nsdap.de" und dem Betreff "An Joe Kaeser".

Dazu schrieb der Konzernchef, er sehe darin "Anzeichen, dass sogar in der Hölle die Digitalisierung Einzug gehalten hat".

"Der Teufel hat jetzt auch E-Mail." Joe Kaeser via Twitter

Außerdem richtet sich Kaeser direkt an den Absender der Droh-Email. Er schreibt: "Meine Botschaft zurück: #neverforget #NieWieder #NazisRaus". Anzeige habe er nicht erstattet, die Behörden würden selbstständig ermitteln, heißt es weiter.