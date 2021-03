Siemens baut in Nürnberg weniger Stellen ab

Der Siemens-Konzern baut in Nürnberg weniger Stellen ab als zunächst geplant. Das geht aus einer Pressemitteilung der SPD-Fraktion im Nürnberger Stadtrat hervor, die diese Entscheidung begrüßt.

Mehr als 100 Arbeitsplätze gerettet

Anstelle der geplanten 373 Arbeitsplätze sollen am Standort in der Vogelweiherstraße nun noch etwa 265 Stellen abgebaut werden, so die SPD. Die Rettung von mehr als 100 Arbeitsplätzen gehe auf den engagierten Einsatz des Betriebsrats zurück.

Kritik an Verlagerungen nach China und Tschechien

Zugleich kritisiert die SPD-Stadtratsfraktion die Entscheidung, die Antriebstechnik für Elektrobusse nach China zu verlagern. Dieses Vorhaben sei angesichts der Nachfrage in Europa und der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands "völlig unsinnig", so Fraktionschef Thorsten Brehm. Auch die Verlagerung der Motorentechnik nach Tschechien kritisierte die Fraktion. Lob gab es hingegen für die Bereitschaft von Siemens, weitere Millionen in digitale Prozesse und Weiterbildung zu investieren.