Siemens baut in Amberg Digitalisierungs- und Besucherzentrum

Der Siemens-Konzern baut in Amberg ein großes Digitalisierungszentrum. Es soll zugleich auch Besucherzentrum und Forschungslabor für Studenten der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) in Amberg sein. Das gab ein Sprecher des Konzerns bekannt.

Besucheransturm Herr werden

Siemens investiert demnach bis zum Jahr 2020 einen zweistelligen Millionenbetrag in das Zentrum. Es soll 5.000 Quadratmeter Fläche auf drei Etagen umfassen und Kunden, Besuchern und Forschungszwecken dienen. Im Zentrum soll es einen Besucherempfangsraum, eine Ausstellungsfläche und eine Hightech-Werkstatt geben.

Damit wolle man dem Besucheransturm von Hunderten Gruppen jährlich gerecht werden, so der Konzernsprecher.

Vorreiterrolle Ambergs festigen

Das Siemens-Werk in Amberg gilt als Vorzeigewerk in Deutschland für die digitalisierte Industrie 4.0. Bislang werden Besucher in der laufenden Produktion empfangen, das sei nur eingeschränkt möglich. Mit dem Digitalisierungszentrum wolle man die "Vorreiterrolle Ambergs als Hightech-Standort festigen", so Vorstandsmitglied Klaus Helmrich.

Im Digitallabor sollen Siemens-Mitarbeiter und OTH-Studenten gemeinsam an zukünftigen Prozessen zur Entwicklung digitaler Technologien forschen. Eine Ausstellung wird die digitale Fertigung an interaktiven Exponaten erlebbar machen.