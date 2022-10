"Siegtor in der Nachspielzeit": Azubi-Aktion mit 1. FC Nürnberg

Jugendliche in Nürnberg, die noch nach einem Ausbildungsplatz suchen, werden vielleicht im Ausbildungs-Pop-Up-Store in der Nürnberger Innenstadt fündig. Dort laden an diesem Mittwoch und Donnerstag (12. und 13. Oktober) unter anderem die Agentur für Arbeit in Nürnberg und die Industrie- und Handelskammer Mittelfranken (IHK) zu zwei Aktionstagen unter dem Motto "Dein Siegtor in der Nachspielzeit" ein.

Autogramme und Freikarten vom 1. FC Nürnberg

Die Jugendlichen können sich von Mitarbeitern des Jobcenters, der IHK oder der Handwerkskammer Mittelfranken beraten lassen und sich über noch verfügbare Ausbildungsplätze informieren. Als sportlicher Anreiz wird außerdem am Nachmittag jeweils ein Profi vom 1. FC Nürnberg vor Ort sein, der Autogramme und Freikarten für ein Heimspiel des Clubs verteilt. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Ein Pop-Up-Store gegen den Bewerberrückgang

Das Jobcenter, die Agentur für Arbeit und die IHK haben den Pop-Up-Store im Juni eröffnet, um gegen die immer weiter sinkenden Bewerberzahlen für Ausbildungsplätze anzukämpfen. Wesentlicher Bestandteil des Konzepts ist der Standort am Josephsplatz, mitten in der Innenstadt. Hier halten sich oft Jugendliche auf. Und so hoffen die Verantwortlichen, den ein oder anderen doch noch vermitteln zu können.

Ebenso wichtig ist der zwanglose Zugang zu den Informationen und Beratungen: Die Jugendlichen können sich unkompliziert und ohne Anmeldung zu Ausbildung und Studium beraten lassen. Ende des Jahres soll der Pop-Up-Store dann wieder schließen.