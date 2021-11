Siegsdorfer Mammut-Entdecker erschossen: Tatverdächtige gefasst

Die Leichen von Bernard Raymond von Bredow und seiner 14-jährigen Tochter waren im Haus der Familie nahe Areguá, rund 30 Kilometer südöstlich von Asunción, der Hauptstadt von Paraguay, entdeckt worden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des Auswärtigen Amtes am 22. Oktober.

Spuren belegen brutale Tat

Beide Opfer seien durch Schüsse gestorben, vermutlich aus derselben Waffe, so ein Rechtsmediziner. Der Vater wurde demnach mit einem Genickschuss getötet - es gebe Anzeichen dafür, dass er vorher gefoltert worden sei. Seine Tochter sei in einer mit Wasser gefüllten Badewanne gefunden worden. Nun hat die Polizei in Paraguay drei Tatverdächtige festgenommen. Die drei Deutschen würden verdächtigt, an der Tat beteiligt gewesen zu sein, sagte der Leiter des Morddezernats der Nationalpolizei, Hugo Grance, dem lokalen Radiosender Monumental.

Mitbegründer des Urzeitmuseums in Siegsdorf

Bernard Raymond von Bredow wurde bekannt, weil er schon als Schüler gemeinsam mit Robert Omelanowsky im Gerhartsreiter Graben in Siegsdorf (Lkr. Traunstein) die Rippe eines Mammuts fand. Zehn Jahre später, nachdem sich von Bredow bei den Behörden gemeldet hatte, wurde das gesamte Skelett, das auf den Namen "Oskar" getauft wurde, ausgegraben und ab 1987 im nichtstaatlichen Südostbayerischen Naturkunde- und Mammut-Museum präsentiert. Von Bredow war Mitbegründer des Urzeitmuseums in Siegsdorf und besaß ein eigenes Museum, das "Mammutheum", unweit der Wallfahrtskirche Maria Eck.

Tatmotiv Habgier?

In seinem Haus in Paraguay hatte von Bredow zuletzt Musikinstrumente repariert. Das Motiv für den mutmaßlichen Raubmord muss nun ermittelt werden. Die Polizei gehe nach ersten Erkenntnissen von Raub als möglichem Motiv aus, zitierten örtliche Medien die Ermittler. In einer Wohnung eines festgenommenen 58-Jährigen in der Stadt Areguá seien neben Schusswaffen auch Musikinstrumente gefunden worden, die mutmaßlich dem Opfer gehörten, berichtete "ABC Color" unter Berufung auf den Kommissar Hugo Grance, der dort auch sagte: Der 58-Jährige sei möglicherweise der Drahtzieher des Verbrechens an dem Wissenschaftler und Musiker sowie seiner Tochter.

Viele deutsche Einwanderer in Paraguay

Das im Zentrum des Kontinents zwischen Brasilien, Argentinien und Bolivien gelegene Land ist etwas größer als Deutschland und sehr stark landwirtschaftlich geprägt. Viele Nachkommen deutscher Einwanderer leben in Paraguay. In den vergangenen Jahren machten sich auch immer wieder Deutsche auf, um in Paraguay ein neues Leben zu beginnen. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes leben derzeit etwa 26.000 Deutsche in dem südamerikanischen Land. Zuletzt kamen auch Impfgegner, die wegen der aus ihrer Sicht überzogenen Corona-Maßnahmen in Deutschland eine neue Heimat suchen.