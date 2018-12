Siegsdorf: Vermisste Bergwanderin tot aufgefunden

Eine vermisste, 29-jährige Bergsteigerin aus Siegsdorf, ist tot aufgefunden worden. Rettungskräfte entdeckten sie im Bereich des Saurüssels, in den Ruhpoldinger Bergen. Das hat die Polizei inzwischen bestätigt.

Schnee und Wind behindern Rettungskräfte

Die Alpinen Einsatzgruppen der Polizei aus Grassau und Berchtesgaden waren schon gestern im Einsatz. Ein Hubschrauber konnte aufgrund des schlechten Wetters nicht aufsteigen. Die Einsatzkräfte hatten am Wochenende bereits das verlassene Auto der Verunglückten gefunden. Sie war in unwegsamen Gelände unterwegs, dürfte ausgerutscht und in die Tiefe gestürzt sein.