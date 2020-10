Siegertafel für "Bahnhof des Jahres 2020" in Altötting enthüllt

Oberstdorf, Landsberg am Lech, Aschaffenburg, Murnau und Bayerisch Eisenstein: Jeder dieser Orte in Bayern hatte schon einmal den "Bahnhof des Jahres". In diesem Jahr geht der Titel an den Wallfahrtsort Altötting in Oberbayern.

Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) und Altöttings Bürgermeister Stephan Antwerpen (CSU) haben nun die goldene Siegertafel eingeweiht.

Schreyer: Komfort für Radfahrer und Barrierefreiheit

Die bayerische Verkehrsministerin lobte besonders den Komfort für Radfahrer sowie die Barrierefreiheit rund um den Bahnhof. Barrierefreiheit sei die Zukunft, so die Ministerin. Ihr gefalle jedoch auch, dass der Bahnhof trotz umfangreicher Sanierung seinen historischen Kern habe bewahren können.

An der Veranstaltung nahmen unter anderem auch der Landrat von Altötting, Erwin Schneider (CSU), Altbürgermeister Herbert Hofauer (FW) sowie Dirk Flege, Geschäftsführer des gemeinnützigen Verkehrsbündnisses Allianz pro Schiene, teil.

Zehnköpfige Jury entscheidet über "Bahnhof des Jahres"

Das Bündnis hatte den Titel heuer an den oberbayerischen Wallfahrtsort vergeben. Vor allem der gute Service, das breite Angebot für Radfahrer sowie die Barrierefreiheit waren dafür ausschlaggebend.

Mit dem Titel "Bahnhof des Jahres" zeichnet das gemeinnützige Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene die besten Bahnhöfe Deutschlands aus Kundensicht aus. Die zehnköpfige Jury achtet auf objektive Qualitätskriterien wie Kundeninformation, Sauberkeit, Anbindung an andere Verkehrsträger und Einbindung in die Region.