Siegerin der "Landfrauenküche 2019" kommt aus Niederbayern

Alle sieben Landfrauen haben ihr Wettbewerbsdinner gekocht und alle Punkte, die vergeben wurden, sind zusammengezählt. Am Montagabend wurde im großen Finale mit Florian Wagner im BR Fernsehen die Siegerin gekürt. Wie zuletzt 2017 geht der Gesamtsieg nach Niederbayern: Mathilde Falter-Weiderer aus Lindberg im Landkreis Regen ist die Gesamtsiegerin der 11. Staffel. Die Landfrau aus Niederbayern hat mit ihrem Drei-Gänge-Menü am meisten überzeugt und wurde von ihren Mitstreiterinnen beim Finale beglückwünscht. Das Geheimnis, wer beim Kochwettbewerb gewonnen hat, durfte wieder Florian Wagner lüften. Er kochte zusammen mit den Frauen noch einmal das Siegermenü.

Mathilde Falter-Weiderer überzeugte mit ihrem Menü

Der Sieg in der Kategorie "Beste Vorspeise" geht an die Jüngste in der Runde: Die 21-jährige Müllerin Martina Knecht aus Unterfranken servierte "Körnige Salatvariationen mit Grünkern & Quinoa" und erzielte damit die meisten Punkte bei der Bewertung der Vorspeise. Der Sieg in den anderen Kategorien – "Beste Hauptspeise" und "Beste Nachspeise" – ging an Mathilde Falter-Weiderer.

Zum Hauptgang servierte sie ein "Rinder-Biergulasch aus der Wade mit Kräuterspätzle und buntem Gemüse". Zum Abschluss ihres Menüs verwöhnte Mathilde die anderen Landfrauen dann noch mit "Apfelkücherl mit Vanilleeis-Praline", das den Frauen so gut schmeckte, dass sie dafür die meisten Punkte in der Kategorie "Beste Nachspeise" vergaben.