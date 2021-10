Siegerentwurf für Großprojekt der Uniklinik Würzburg steht fest

Die Aufgabenstellung sei sehr komplex gewesen, sagt der Vorsitzender des Preisgerichts Markus Hammes. Bei dem Planungswettbewerb ging es um die Neubauten der Kopfkliniken und des Zentrums Frauen-Mutter-Kind am Universitätsklinikum Würzburg. Das Preisgericht kürte den Entwurf der Berliner Architektur-Agentur Hascher Jehle jetzt zum ersten Sieger. Der zweite Preis geht an Gerkan, Marg und Partner in Aachen, der dritte Preis an Nickl & Partner Architekten in München.

Preisgericht lobt "hohe Funktionalität"

Hammes lobt den Siegerentwurf der Berliner Agentur. Trotz Komplexität habe "die Arbeit des 1. Preises (…) die Wettbewerbsaufgabe auf vorbildliche und hervorragende Art und Weise aufgrund ihrer hohen Funktionalität, der gelungenen Einbindung in die Topographie und den räumlichen Qualitäten für Patienten, Besucher und Mitarbeiter" gelöst.

Neubau wurde 2017 beschlossen

Die Neubauten an der Würzburger Uniklinik umfassen eine Nutzungsfläche von rund 30.000 Quadratmetern. Im ersten Bauabschnitt soll auch das rund zwölf Hektar große "Erweiterungsgelände Nord" und die erforderliche Energieversorgung erschlossen werden. Das bayerische Kabinett hatte den Neubau der zwei Klinik-Komplexe im Dezember 2017 beschlossen. Dafür veranschlagte die Staatsregierung rund 720 Millionen Euro.

Sibler: "Erstklassige Infrastruktur"

"Alle drei Siegerentwürfe zeigen eine echte Vision, wie medizinische Forschung und hochmoderne Patientenversorgung im 21. Jahrhundert aussehen können", sagt Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU). "Sie bieten der Belegschaft eine erstklassige Infrastruktur für ihren Dienst am Menschen und den Patientinnen und Patienten optimale Voraussetzungen für ihre Behandlung."

Umsetzung des Siegerentwurfs noch unklar

Ob der Siegerentwurf ganz oder in Teilen umgesetzt wird, ist noch unklar. Das Staatsministerium für Bauen, Wohnen und Verkehr teilte mit, dass das Staatliche Bauamt Würzburg die weiteren Vertragsverhandlungen mit den Preisträgern führen werde.