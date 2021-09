Siegenburg: 14-Jähriger mit Häcksler die Hand abgetrennt

Einem 14 Jahre altem Mädchen aus Siegenburg im Landkreis Kelheim wurde bei Reinigungsarbeiten an einem Häcksler die Hand abgetrennt.

14-Jährige wollte Hopfenpflückmaschine reinigen

Wie die Polizei heute mitteilt, befand sich ein 46 Jahre alter Mitarbeiter eines Hopfenbetriebs am Schalttableau der Maschine und hatte nicht bemerkt, dass sich die 14-Jährige dort aufhielt und dort mit Reinigungsarbeiten am Häcksler einer Hopfenpflückmaschine beschäftigt war.

Auftragsgemäß aktivierte der Arbeiter die Maschine, wobei das Mädchen mit seiner linken Hand an das Schneidwerkzeug geriet, so ein Sprecher. Die Handfläche wurde am Handgelenk abgetrennt.

Mädchen in Klinik geflogen

Die 14-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Spezialklinik geflogen. Die Polizei ermittelt nun, wer für den schweren Betriebsunfall verantwortlich ist.