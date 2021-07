Siedlungsspuren: Ist München 100 Jahre älter als gedacht?

Münchens erste Vorstadt-Siedlung?

Mindestens bis ins 14. Jahrhundert hinein habe die entdeckte Siedlung bestanden. Wie das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege mitteilt, habe sie außerhalb der im 13. Jahrhundert errichteten Stadtmauern gelegen. Es könnte sich damit um Münchens erste Vorstadt-Siedlung gehandelt haben.

Generalkonservator: "Das hat niemand vermutet"

Das Landesamt deutet an, dass nun eventuell die Münchner Stadtgeschichte umgeschrieben werden müsse. "Niemand hat bisher vermutet, dass sich auf einem Gebiet außerhalb der später gebauten Stadtmauern bereits so früh öffentliches Leben abspielte", sagt Bayerns Generalkonservator Mathias Pfeil.

Dass bereits vor 1158 im Gebiet des heutigen München Menschen lebten, ist allerdings bereits länger bekannt. "Der tatsächliche Ursprung der Münchner Geschichte liegt in einer im Jahr 782 getätigten Schenkung an das Kloster Schäftlarn", heißt es in einer Chronik, die das Münchner Stadtarchiv im Internet veröffentlichte.