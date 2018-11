Siebenschläfer verunreinigte Trinkwasser in Rommelsried

Auslöser war einer Pressemitteilung zufolge ein Siebenschläfer, der in den Hochbehälter geraten und dort verendet war.

"Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass der durch den Siebenschläfer verunreinigte Hochbehälter nach derzeitigem Wissensstand der wahrscheinlichste Grund für das Auftreten der Verkeimung war." Monika Kolbe, Leiterin Staatliches Gesundheitsamt Augsburg.

Trinkwasser muss nicht mehr abgekocht werden

Der betroffene Hochbehälter wurde den Angaben zufolge vom Netz genommen. Das Ortsnetz Rommelsried wurde an die Wasserversorgung des Zweckverbandes Staudenwasser angeschlossen. Das Gesundheitsamt hat die Abkochanordnung am Samstag mit sofortiger Wirkung aufgehoben. "Für die betroffenen Bewohner ist eine Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser nun wieder sichergestellt, so dass nicht mehr abgekocht werden muss", so Monika Kolbe.

Verkeimung fiel bei Routineuntersuchung auf

Nachdem bei einer Routineuntersuchung eine mikrobiologische Verunreinigung festgestellt worden war, sprach das Staatliche Gesundheitsamt im Landratsamt Augsburg am 17. November 2018 eine Abkochanordnung für das Trinkwasserversorgungsgebiet Rommelsried in der Gemeinde Kutzenhausen aus.

Die Gemeinde Kutzenhausen informiert die Anwohner über die Aufhebung der Abkochanordnung derzeit mit Handzetteln sowie über die Internetseite der Gemeinde.