Siebenjähriger vergisst Badelatschen - Rettungseinsatz

Ein vergessenes Badehandtuch und Flip-Flops haben an einem Weiher nahe der Ortschaft Illkofen im Landkreis Regensburg in der Nacht zum Samstag einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Wasserwacht ausgelöst.

Freunden kam Situation komisch vor

Laut Polizei waren drei junge Männer aus dem Gemeindebereich gegen 1 Uhr noch am Dorfweiher. Hier fanden sie das zurückgelassene Badetuch und die Latschen. Da den drei Freunden die "Situation komisch vorkam", so ein Sprecher der Polizei, suchten sie zunächst den Uferbereich des Weihers ab, fanden aber niemanden. Daraufhin verständigten sie die Rettungsleitstelle.

Auch eine Suche der Feuerwehr sowie einem Boot und Tauchern der DLRG Regensburg/Neutraubling und einem Polizeihubschrauber brachte nichts. Weder im Wasser noch am Uferbereich konnte eine Person gefunden werden, sodass die Suche gegen 3 Uhr eingestellt wurde.

Mutter meldet sich bei der Polizei

Am Samstag in der Früh dann die Entwarnung: Die Mutter eines siebenjährigen Jungen meldete sich und gab an, dass ihr Sohn die Sachen an dem Weiher vergessen habe. Es sei ihnen erst heute aufgefallen, nachdem sie von einer Bekannten über den Rettungseinsatz informiert wurden. "Ein Unglücksfall am Weiher kann somit definitiv glücklicherweise ausgeschlossen werden", so der Sprecher.

Die Kosten für den Einsatz müssen sie nicht übernehmen. "Das war ja nicht mutwillig. Sowas kann passieren", so der Polizeisprecher. Bedanken wolle er sich aber bei den drei jungen Männern, die die Polizei verständigt hatten - Sie hätten absolut richtig gehandelt.