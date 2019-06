Siebeneinhalb Jahre Haft für Messerangriff auf Elfjährigen

Im Prozess um den Messerangriff auf ein elfjähriges Kind in Vilshofen ist das Urteil gefallen: Der 26 Jahre alte Angeklagte aus Eritrea muss für siebeneinhalb Jahre in Haft - wegen versuchten Mordes mit gefährlicher Körperverletzung. Der Mann habe heimtückisch gehandelt, als er den Jungen im Juli 2018 mit einem verdeckt gehaltenen Messer angegriffen und töten habe wollen, so die Urteilsbegründung. Die Staatsanwaltschaft forderte neun Jahre. Der Verteidiger des Mannes plädierte auf zweieinhalb Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung.

Angriff auf elfjährigen Bub

Der Mann hatte das Kind im vergangenen Juli laut Anklage in der Wohnung von dessen Familie mit einem Küchenmesser angegriffen. Der Bub konnte fliehen, erlitt aber Verletzungen am Hals sowie an Armen und Beinen und musste operiert werden. Der heute Zwölfjährige befindet sich seit der Tat in psychologischer Behandlung.

Messerattacke galt der Mutter

Das Motiv für die Tat ließ sich im Prozess nicht zweifelsfrei feststellen. Es stellte sich allerdings heraus, dass der Messerangriff wohl nicht dem Jungen, sondern seiner Mutter galt. Der 26-Jährige glaubte angeblich in einer Art Wahn, die Frau habe ein Nacktvideo von ihm gesehen und in sozialen Medien verbreitet. Ein entsprechendes Video wurde aber nicht gefunden. Eine Psychiaterin bescheinigte dem Eritreer eine psychische Störung. Aufgrund dessen ist er vermindert schuldfähig und es wurde keine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt.

Mutter war Flüchtlingshelferin des Angeklagten

Wie eine Sprecher des Amtsgerichts dem BR bestätigte, war die Frau die Flüchtlingshelferin des 26-Jährigen. Der Flüchtling und die Familie des Elfjährigen wohnten zum Zeitpunkt der Tat im selben Drei-Parteien-Mietshaus. Wie es heißt, hätte die Familie mit dem Flüchtling ein freundschaftliches Verhältnis gepflegt, ein "normales Miteinander", wie die Sprecherin sagte. "Er kennt den Jungen, vor der Tat war es ein unbefangenes Umgehen miteinander. Ich weiß, dass sie auch gemeinsam Fußball gespielt haben", so die Sprecherin.