Siebeneinhalb Jahre Haft für Geiselnahme im Krankenhaus Günzburg

Im Prozess um einen 29-Jährigen, der sich vor dem Landgericht Memmingen verantworten musste, ist am Montag das Urteil gefallen. Das Gericht verurteilte den Angeklagten wegen Geiselnahme zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Geisel unverletzt freigelassen

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der mehrfach vorbestrafte Angeklagte mit einem Komplizen im September 2019 eine Pflegerin in der Forensik des Bezirkskrankenhauses Günzburg als Geisel genommen hatte.

Sie hatten die Frau mit einem selbst gebauten spitzen Gegenstand bedroht und waren mit ihr bis zur Sicherheitsschleuse geflüchtet. Dort hatte ihnen der Pförtner – aus Sorge um das Leben der Frau – geöffnet. Die Geisel ließen die Täter körperlich unverletzt zurück. Zunächst fehlte von den beiden Männern jede Spur, ein Großaufgebot der Polizei musste nach ihnen suchen.

Komplize immer noch auf der Flucht

Der Fall wurde auch in der Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" ausgestrahlt. Im Januar konnte der heute Verurteilte in Spanien festgenommen werden, sein Komplize ist nach wie vor auf der Flucht.

Der Angeklagte war geständig. Zudem gab es Videoaufnahmen der Flucht. Während der Verhandlung hatte sich herausgestellt, dass die damalige Pflegerin Monate nach ihrer Geiselnahme in Briefkontakt mit dem Angeklagten in Haft stand, der sich offenbar in einem Schreiben bei ihr entschuldigt hatte.

Sicherheitsvorkehrungen in Bezirkskrankenhaus fraglich

Die junge Frau sagte heute vor Gericht unter Tränen aus, dass sie sich in Behandlung befinde und psychisch immer noch unter dem Vorfall leide. Der Briefwechsel hätte ihr geholfen, dem Angeklagten "zu vergeben". Ein tieferes Verhältnis zu ihrem Geiselnehmer habe nicht bestanden.

Sowohl die Zeugin als auch die Verteidigung stellten die Wirksamkeit der Sicherheitsmaßnahmen im Bezirkskrankenhaus Günzburg in Frage, der Angeklagte habe sehr schnell fliehen können.

Verteidigung: Es lag de jure keine Geiselnahme vor

Die Anträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung waren vor dem Urteil in den Plädoyers erheblich auseinandergegangen. Während die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von zehn Jahren mit Sicherungsverwahrung gefordert hatte, stellte die Verteidigung in Frage, ob es sich de jure überhaupt um eine Geiselnahme gehandelt habe. Mit Bezug auf die kurze Dauer des Ausbruchs von rund 90 Sekunden liege keine Geiselnahme, sondern lediglich eine Nötigung vor, so die Ausführung. Die Verteidigung hatte deshalb nur elf Monate Freiheitsstrafe.

Das Gericht sah jedoch alle Voraussetzungen für eine Geiselnahme gegeben. Das Urteil über die Freiheitsstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten mit Sicherungsverwahrung ist noch nicht rechtskräftig.