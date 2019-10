Sieben wichtige Fragen zum Wolbergs-Prozess Nr. 2

Um was ging es im ersten Prozess?

Im ersten Wolbergs-Prozess ging es um Wahlkampfspenden des Immobilienunternehmers Volker Tretzel an die SPD und um mögliche Gegenleistungen im Zusammenhang mit Bauprojekten. Letztlich wurde der suspendierte OB nur in zwei Fällen der Vorteilsannahme schuldig gesprochen, es ging dabei um illegale Spenden in einer Gesamthöhe von 150.000 Euro. Alle anderen Anklagepunkte gegen ihn wurden fallen gelassen. Das Gericht verhängte auch keine Strafe gegen Wolbergs. Der mitangeklagte Immobilienunternehmer Tretzel dagegen wurde zu zehn Monate Haft auf Bewährung und 500.000 Euro Strafe verurteilt. Die Urteile sind allerdings noch nicht rechtskräftig. Sowohl die Angeklagten als auch die Staatsanwaltschaft haben Rechtsmittel eingelegt.

Was wird Wolbergs jetzt vorgeworfen?

Mit dem zweiten Prozess versucht das Landgericht Regensburg, die Akte Wolbergs endgültig zu schließen: Es werden alle noch offenen Anschuldigungen gegen den suspendierten Oberbürgermeister in einem Verfahren zusammengefasst. Inhaltlich geht es - wie im ersten Prozess - erneut um möglicherweise illegale Spenden aus der Immobilienbranche, die Wolbergs für seinen Wahlkampf als SPD-Oberbürgermeisterkandidat 2014 eingesammelt haben soll – insgesamt knapp 250.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft wirft Wolbergs Vorteilsannahme beziehungsweise Bestechlichkeit vor.

Wer sind die anderen Angeklagten?

Insgesamt drei Anklagen werden verhandelt. In einem Verfahren ist Wolbergs alleine angeklagt. Auch hier war ursprünglich ein Regensburger Immobilienunternehmer involviert. Der Beschuldigte hat allerdings bereits vor eineinhalb Jahren einen Strafbefehl wegen Vorteilsgewährung und Bestechung akzeptiert, deswegen muss er sich jetzt nicht mehr vor Gericht verantworten. In dem zweiten Verfahren sind neben Wolbergs ein Brüderpaar aus Regensburg, die ebenfalls Immobilienentwickler tätig sind, sowie der frühere Geschäftsführer eines Immobilienunternehmens aus Mittelfranken mitangeklagt.

Warum durfte Wolbergs bisher nicht ins OB-Amt zurückkehren?

Nach dem Urteil im ersten Prozess hatte die für disziplinarrechtliche Fragen zuständige Landesanwaltschaft Bayern entschieden, dass Wolbergs weiterhin suspendiert bleibt. Begründet wurde dies unter anderem damit, dass Wolbergs in weiteren Fällen wegen Vorteilsannahme und Bestechlichkeit angeklagt ist. Genau diese Anklagen werden nun in dem zweiten Prozess verhandelt. Wolbergs selbst hat versucht, gegen seine Suspendierung auf dem Rechtsweg vorzugehen. Zuletzt scheiterte er jedoch mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht Regensburg.

Was bedeutet der neue Prozess für die Kommunalwahl 2020?

Joachim Wolbergs ist 2019 aus der SPD ausgetreten und damit einem Parteiausschluss zuvorgekommen. Er will als Kandidat der neu gegründeten, unabhängigen Liste "Brücke" bei der OB-Wahl 2020 antreten. Das Urteil aus dem ersten Prozess steht Wolbergs‘ Kandidatur nicht im Wege. Denn erst ab einer Strafe von mehr als einem Jahr zur Bewährung würde Wolbergs sein passives Wahlrecht verlieren. Im Prozess Nummer zwei könnte nach der bisherigen Terminplanung des Landgerichts Regensburg bereits Ende Januar ein Urteil fallen, das wäre sechs Wochen vor der Wahl. Aber egal wie der Prozess ausgeht: Bis das Urteil Rechtskraft erlangt, dürften Monate vergehen. Eine Kandidatur Wolbergs‘ wäre also weiterhin möglich. Ob er jedoch im Falle eines Wahlsieges sein Amt dann antreten dürfte, ist wiederum völlig unklar. Darüber würde die Landesanwaltschaft entscheiden.

Was ist mit den Ermittlungen gegen andere Regensburger Politiker?

In der Regensburger Parteispendenaffäre standen und stehen neben Joachim Wolbergs drei Politiker von der CSU im Fokus. Gegen den früheren CSU-Rathausfraktionschef Christian Schlegl ist bereits Anklage erhoben worden, unter anderem wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Das Landgericht Regensburg hat jedoch noch nicht entschieden, ob diese Anklage zur Hauptverhandlung zugelassen wird. Ermittelt wird nach wie vor gegen den CSU-Landtagsabgeordneten Franz Rieger, hier geht es nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft um auffällige Spenden aus der Immobilienbranche für Riegers Landtagswahlkampf 2013. Im Fall des früheren CSU-Oberbürgermeisters Hans Schaidinger dagegen hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts eingestellt.

Hat sich der Umgang mit Parteispenden in Regensburg verändert?

Die Regensburger SPD hat in Folge der Parteispendenaffäre angekündigt, sich im Kommunalwahlkampf 2020 besonders um Transparenz bemühen zu wollen. Der Stadtverband hat beschlossen, die Veröffentlichungsgrenze zu senken. Alle Personen, die mehr als 1.000 Euro spenden, sollen namentlich auf der Homepage der Partei veröffentlicht werden. Laut Gesetz müssen erst Spenden über 10.000 Euro veröffentlicht werden. Bislang sind auf der SPD-Homepage allerdings noch keine Spendernamen zu finden. Anders bei der "Brücke", dem Wahlverein, der Joachim Wolbergs unterstützt: Der Verein listet im Internet alle Spenden auf, bisher sind etwas mehr als ein Dutzend. Die CSU und anderen Parteien haben sich bisher noch keine besonderen Regeln auferlegt.