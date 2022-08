Sieben Verletzte nach Brand in Würzburger Imbiss

Insgesamt sieben Personen sind am Dienstagnachmittag bei einem Brand in der Würzburger Innenstadt verletzt worden. Sie erlitten teils Rauchgasvergiftungen oder Verbrennungen. Wie die Berufsfeuerwehr Würzburg bei Facebook mitteilt, war der Brand in einem Imbiss in der Spiegelstraße ausgebrochen und breitete sich von dort auf den Kamin des Hauses aus. Angrenzende Wohnungen wurden durch den Brand stark verraucht.