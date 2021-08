Sieben Verletzte bei Verkehrsunfall bei Regen - darunter Kinder

Bei einem schweren Unfall in der Nacht auf Samstag sind auf der B85 in der Nähe von Regen (Lkr. Regen) insgesamt sieben Menschen verletzt worden - darunter vier kleine Kinder im Alter von einem bis zehn Jahre.

19-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt

Eine 19-Jährige Frau aus Rinchnach übersah beim Einbiegen in die B85 das Fahrzeug einer sechsköpfigen Familie aus Ruhamnnsfelden. Der 41-Jahre alte Familienvater konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und rammte das Auto der jungen Frau. Ihr Auto wurde von der Fahrbahn geschleudert, die Fahrerin im Fahrzeug eingeklemmt.

Der Familienvater, dessen Ehefrau und die vier Kinder trugen bei dem Unfall leichte Verletzungen davon und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

40 Einsatzkräfte und acht Rettungsfahrzeuge im Einsatz

Die 19-jährige Unfallverursacherin musste durch Rettungskräfte aus ihrem Fahrzeug befreit werden, sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Regensburg geflogen. Hier wurden keine lebensbedrohlichen Verletzungen festgestellt. "Aufgrund des Schadensbildes an der Unfallstelle und der Tatsache, dass zunächst die Anzahl der Verletzten und die Schwere der Verletzungen schwer einschätzbar waren, wurden insgesamt acht Rettungsfahrzeuge des BRK an die Einsatzstelle beordert", so ein Sprecher der Polizeiinspektion Regen.

An der Unfallstelle waren rund 40 Einsatzkräfte. Die Bundesstraße war mehrere Stunden gesperrt. Neben den beiden Fahrzeugen wurden auch noch ein Verkehrszeichen und eine große Hinweistafel vollständig zerstört. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 16.000 Euro.