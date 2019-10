Sieben Verletzte bei Verkehrsunfall auf der A92

Nach Angaben der Autobahnpolizei wollte gegen 14.30 Uhr die Fahrerin eines Wohnmobils aus einem Parkplatz ausfahren, um in Richtung München in die Autobahn einzufädeln.

Ein 39-Jähriger aus dem Landkreis Straubing wollte dem Wohnmobil den Weg freimachen und wechselte von der rechten auf die linke Fahrspur. Dabei übersah er ein anderes Fahrzeug, das sich gerade auf der linken Fahrspur auf seiner Höhe befand.

Fahrzeug wurde über die Leitplanke geschleudert

Beide Wagen fuhren ineinander, durch den Zusammenstoß wurde ein Fahrzeug in die Mittelleitplanke abgedrängt, schleuderte über die Fahrbahn und kam quer auf der linken Fahrspur zum Stehen. Das andere schleuderte quer über die Fahrbahn nach rechts über die dortige Leitplanke und blieb dahinter auf dem Dach liegen.

Rettungshubschrauber landet auf der Autobahn

Die Insassen der beiden Fahrzeuge, darunter auch drei Kinder unter 15 Jahren, wurden leicht bis mittelschwer verletzt. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von mehr als 60.000 Euro.

Für die Landung eines Rettungshubschraubers musste die Fahrbahn der A 92 in Richtung München für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Landau an der Isar ausgeleitet.

Nachdem beide Fahrzeuge von einem Abschleppunternehmen geborgen waren, konnte die Fahrbahn wieder frei gegeben werden.