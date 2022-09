> Sieben Unfälle nach Aquaplaning auf der A9 in Oberfranken

Heftigen Platzregen in Verbindung mit zu hoher Geschwindigkeit gibt die Polizei als Grund für mehrere Unfälle auf der A9 in Oberfranken an. Bei den Unfällen verletzten sich Autofahrer zum Teil schwer.