13.04.2020, 10:50 Uhr

Sieben Polizeistreifen verfolgen 14-Jährigen hinterm Steuer

Ein 14-Jähriger am Steuer eines Audi hat die Polizei Deggendorf am Ostersonntag auf Trab gehalten. Er flüchtete mit Vollgas über Schotterwege und Felder und konnte zunächst nicht gestoppt werden. Sieben Streifen waren an der Verfolgung beteiligt.