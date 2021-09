Sieben Menschen bei Mainaschaff von Hornissen gestochen

Sie hatten sich in einem Baum am Mainradweg bei Mainaschaff eingenistet: Ein Schwarm Hornissen. Doch mittlerweile wurde der Schwarm umgezogen. Innerhalb kürzester Zeit waren nämlich insgesamt sieben Personen, die auf dem Radweg unterwegs waren, von den Hornissen gestochen worden. Daher ordneten die Polizei und das Landratsamt Aschaffenburg an, dass das Nest entfernt wird.

Mutter nach mehreren Stichen zur Beobachtung im Krankenhaus

Am stärksten getroffen hat es eine Mutter, die mit ihrem Kleinkind im Kinderwagen auf dem Radweg unterwegs war. Sie wurde mehrfach von den Hornissen gestochen. Nach einer Untersuchung durch den Notarzt vor Ort kam sie zur Beobachtung ins Klinikum Aschaffenburg. Ihr Kleinkind blieb unversehrt und wurde von der Polizei nach Hause gebracht und seinem Vater übergeben. Die anderen sechs Verletzten konnten nach einer ambulanten Behandlung durch Rettungskräfte vor Ort entlassen werden.

Fachfirma siedelt Hornissenschwarm um

Laut Polizei wurde der betroffene Abschnitt des Mainradwegs zunächst weiträumig abgesperrt. Ein Imker und eine Fachfirma wurden dazu geholt, um den Hornissenschwarm mit einem technischen Gerät abzusaugen und umzusiedeln. Wie Fotos der Feuerwehr Mainaschaff zeigen, befand sich das Hornissen-Nest in einem Baum nahe des Radwegs. Laut dem Imker, der vor Ort war, sei das aggressive Verhalten der Insekten auf die aktuelle Paarungszeit zurückzuführen.