Sieben Männer wegen versuchten Mordes in Augsburg angeklagt

Sie sollen im Augsburg vergangenes Jahr wohl völlig grundlos Passanten angegriffen haben. Seit heute müssen sich sieben junge Männer aus Rumänien, zum Tatzeitpunkt zwischen 20 bis 31 Jahre alt, vor der Jugendkammer des Augsburger Landgerichts verantworten. Sie sind des versuchten Mordes angeklagt.

Knochenbrüche, Gehirnerschütterung und Platzwunden

Die Beschuldigten sollen im Februar vergangenen Jahres vor einer Bar in der Theaterstraße zwei 27-jährige Männer und eine Frau attackiert haben. Einer der Männer war mehrfach getreten worden, als er bereits am Boden lag. Er erlitt Knochenbrüche im Gesicht. Das zweite Opfer trug eine Gehirnerschütterung und eine Platzwunde am Kopf davon, die Frau wurde am Rücken verletzt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die mutmaßlichen Täter aus Frust gehandelt haben, weil sie zuvor vom Türsteher aus der Bar geworfen worden waren.