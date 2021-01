Sieben Landkreise und Städte in Bayern über Inzidenzwert von 200

Gesundheitsbehörden aus Bayern haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 1.106 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Sieben Landkreise und kreisfreie Städte im Freistaat liegen demnach aktuell über dem Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Außerdem wurden 29 neue Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronainfektion innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Montags sind die erfassten Fallzahlen meist geringer, denn am Wochenende wird weniger getestet und weniger gemeldet.

Höchste Werte im Landkreis Wunsiedel

Bayerischer Spitzenreiter war der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge mit einer Inzidenz von 294,5. Am Sonntag hatten noch sechs weitere Landkreise und Städte die 200er-Marke überschritten:

Landkreis Tirschenreuth (254,0)

Landkreis Passau (224,3)

Stadt Coburg (221,6)

Landkreis Regen (219,6)

Landkreis Berchtesgadener Land (209,6)

Landkreis Hof (204,6)

Der Landkreis Deggendorf liegt mit einem Inzidenzwert von 188,3 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen bereits wieder unter der 200er-Schwelle. In Bayern sind seit Beginn der Pandemie 391.103 Infektionen und 9.671 Corona-Tote gemeldet worden.

Über dem Inzidenzwert von 200 gilt die 15-km-Regel

Für Kommunen mit einem Inzidenzwert über 200 gilt die 15-Kilometer-Regel. Danach dürfen deren Bewohner Ausflüge nur noch in einem Umkreis von höchstens 15 Kilometern unternehmen. Sie tritt automatisch erstmals in Kraft, sobald das RKI in kreisfreien Städten oder Landkreisen mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche meldet. Außer Kraft gesetzt werden kann sie jedoch erst, wenn die Inzidenz sieben Tage lang unter 200 liegt.

Inzidenzwerte in Bayern sinken langsam

Die Sieben-Tage-Inzidenz für ganz Bayern lag laut RKI bei 107, eine Woche zuvor war noch ein Wert von 130,4 gemeldet worden. Bundesweit registrierte die Behörde eine Inzidenz von 111,2. (Stand: 25.1., 00.00 Uhr).

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!