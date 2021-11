Sieben schwäbische Landkreise "Corona Hotspot-Region"

In sieben schwäbischen Landkreisen und zwei Städten greifen ab morgen (7.11.) die neuen bayerischen Regelungen für "Hotspot-Regionen". Der Landkreis Augsburg spricht in seiner Bekanntmachung von einer "regional erhöhten Belastung". Die verfügbaren Intensivbetten seien zu 93,7 % belegt. Da auch die 7-Tages-Inzidenz im Kreis über 300 liegt, gelten ab Sonntag 0 Uhr die strengeren Maßnahmen der am Mittwoch verabschiedeten Ampelstufe "Rot".

Auch die Landkreise Oberallgäu und Ostallgäu sowie die Städte Kaufbeuren und Kempten sind regionale Hotspots, weil hier die 7-Tage-Inzidenz von 300 überschritten ist und dazu im Leitstellenbereich Allgäu die Intensivbetten zu mehr als 80 Prozent ausgelastet sind. Im Oberallgäu liegt die 7-Tages-Inzidenz inzwischen bei 564,3. Auch der Landkreis Lindau, der ebenfalls zum Leitstellenbereich Allgäu gehört, weist eine Inzidenz über 300 auf. Hier hat das Landratsamt bislang allerdings noch keine Bekanntmachung veröffentlicht.

FFP2-Masken statt medizinischer Masken

In Nordschwaben liegt die Inzidenz im Landkreis Dillingen bereits seit Tagen über 300, aktuell bei 495. Auch hier teilte das Landratsamt mit, dass ab Sonntag die neue Regelungen gelten, nach denen zum Beispiel FFP2-Masken verpflichtend dort zu tragen sind, wo bislang der medizinische Mund-Nasen-Schutz ausreichend war. Das Landratsamt Unterallgäu hatte bereits am Freitag bekannt gemacht, dass dort ab Sonntag die Regelungen für Hotspot-Regionen gelten werden. Im ebenfalls zum Leitstellenbereich Donau-Iller zählenden Landkreis Neu-Ulm liegt die Inzidenz mit 364,0 deutlich über dem Grenzwert, so dass auch hier die strengeren Regeln greifen.

Die Maßnahmen gelten so lange bis eine der Grenzen mindestens drei Tage wieder unterschritten wird.