Sieben Kilo Khat: Nürnberger Zöllner finden gedopten Tee

Weil den Zöllnern der Geruch der Lieferung aus Kenia seltsam vorkam, öffneten sie eines der Teepäckchen und fanden darin quasi gedopten Tee, nämlich Khat. Eine Untersuchung im technischen Labor bestätigte, dass das Paket über sieben Kilo Khat enthielt, verpackt in 32 Teepäckchen. Khat ist eine im Nahen Osten und in Ostafrika verbreitete stimulierende Droge, die in Deutschland verboten ist.

Khat, die Alltagsdroge in Kenia

Nach Angaben des Hauptzollamts Nürnberg enthalten die Blätter des Khatstrauches Cathinon, das mit dem Amphetamin verwandt ist, aber wesentlich schwächer wirkt. Die Blätter werden gekaut und wirken euphorisierend, zugleich unterdrücken sie Hunger und Müdigkeit. In Kenia gelte Khat seit prähistorischer Zeit als Alltagsdroge, so das Hauptzollamt. In Deutschland jedoch fällt es als verbotene Substanz unter das Betäubungsmittelgesetz.

Ermittlungsverfahren gegen 19-Jährigen

Empfänger des Pakets mit gedoptem Tee war ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Roth. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zusätzlich muss der junge Mann die Laborkosten von 450 Euro zahlen.