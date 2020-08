Sieben Kälber verbrannt: Tierrechtsaktivisten zeigen Landwirt an

Bei einem schadensträchtigen Feuer in Steinach bei Gleiritsch brannten am 10. August dieses Jahres eine Scheune und mehrere Holzställe ab. Dass bei diesem Unglück im Landkreis Schwandorf sieben Kälber starben, hat die Tierrechtsorganisation Peta jetzt zu einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Amberg veranlasst. Die Aktivisten werfen dem Landwirt vor, einen qualvollen Tod der Kälber "aufgrund mutmaßlich unzureichender Brandschutzmaßnahmen" billigend in Kauf genommen zu haben.

Polizei hat keine Hinweise auf Brandschutzmängel

Die zuständige Polizei in Oberviechtach hat keine Hinweise auf mangelhaften Brandschutz, ergab eine BR-Anfrage. Die genaue Brandursache ist aber noch unklar. Man vermute, dass Mäuse Kabel durchgebissen hatten. Dabei kommt es immer wieder zu Kurzschlüssen.

Peta: Gesetzliche Vorgaben unzureichend

Peta hält die Brandschutzvorgaben jedoch allgemein für nicht ausreichend: "Jeder Tod eines Tieres, welches bei einem Stallbrand stirbt, wurde nach Auffassung von Peta aufgrund der mangelnden Brandschutzvorgaben billigend in Kauf genommen", so Edmund Haferbeck, Leiter der Rechtsabteilung bei Peta. Die Politik sei gefragt, die Vorgaben zu verschärfen. Peta wendet sich gegen jede Nutzung von Tieren und zeigt immer wieder Tierhalter wegen vermuteter Gesetzesverstöße an.

Brandbekämpfung war Großeinsatz

Bei dem Feuer auf dem Hof in Steinach bei Gleiritsch waren über 100 Einsatzkräfte damit beschäftigt, die brennende Scheune zu löschen. Mehrere angebaute Holzställe brannten ab. Darin starben sieben Kälber.

Rinder mit Frischluft versorgt

Einen weiteren Stall mit Rindern und Schweinen konnten die Einsatzkräfte vor den Flammen schützen. Dabei half auch das THW mit. Es holte mit Bagger und Kranfahrzeug glimmende Strohballen aus dem Dachstuhl. Weil er mit einer massiven Betondecke vom darunter liegenden Stall getrennt war, konnten die Tiere bleiben. Sie wurden von einem Drucklüfter mit Frischluft versorgt.

Der Schaden des Brandes wird auf rund eine Million Euro geschätzt. Menschen wurden nicht verletzt.