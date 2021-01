Sieben Kälber bei Brand auf Bauernhof in Förbau gestorben

In der Nacht zum Dienstag ist es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Förbau, einem Gemeindeteil von Schwarzenbach an der Saale im Landkreis Hof, gegen 02.35 Uhr zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei heute mitteilt, gerieten dabei sieben Kälberboxen und ein Teil des Daches einer Stallung in Brand.

150 Einsatzkräfte vor Ort - Sieben Kälber sterben

Rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehren waren vor Ort und konnten das Feuer schnell löschen. Dennoch haben die sieben Kälber, die sich während des Brandes in den Boxen befanden, nicht überlebt. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bisher nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.