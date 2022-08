> Sieben Einsätze wegen brennender Mülltonnen im Landkreis Hof

Zu Beginn hatten in Bad Steben mehrere Male Papierkörbe in einem Toilettenhäuschen gebrannt, zuletzt verhinderte die Feuerwehr in dem Ort ein Wohnhausbrand. Nach insgesamt sieben ähnlichen Vorfällen ermittelt die Kripo Hof nun wegen Brandstiftung.