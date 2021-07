Sieben Corona-Fälle: 100 Bamberger Schüler müssen in Quarantäne

Mehr als 100 Schüler aus Stadt und Landkreis Bamberg müssen in Quarantäne. Sie gelten als enge Kontaktpersonen von sieben Schülern, bei denen in dieser Woche eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde, heißt es auf Nachfrage des BR im Bamberger Landratsamt.

Quarantäne für 100 Schüler wegen Corona-Fällen in fünf Schulen

Die Infizierten verteilten sich demnach auf insgesamt fünf Schulen. Einen Zusammenhang gebe es demnach laut Landratsamt nicht. In den meisten Fällen sei die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. In den Vorwochen hatte es in Stadt und Landkreis Bamberg nur jeweils ein oder zwei Neuinfektionen gegeben. Der Sprecher im LRA führt den neuerlichen Anstieg auf die jüngsten Öffnungen zurück, die er angesichts niedriger Inzidenzwerte aber verteidigt.

Überdurchschnittlich hohe Inzidenz in der Stadt Bamberg

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) verzeichnet die Stadt Bamberg aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von 11,6. Im Landkreis Bamberg beträgt der Wert 5,4. Der Durchschnittswert in Bayern liegt laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bei 5,9.