"Sichtbarkeit schafft Sicherheit": CSD-Parade durch Nürnberg

"Sichtbarkeit schafft Sicherheit" lautete das Motto des diesjährigen Christopher-Street-Days und richtete sich auch an die Community selbst. Es war das Credo der im Februar dieses Jahres verstorbenen Polit-Dragqueen Uschi Unsinn beziehungsweise des Stadtrats Uwe Scherzer, heißt es vom Christopher-Street-Day (CSD) Nürnberg. Ihr Konterfei mit dem Aufdruck "Danke Uschi" führte den großen Zug bunter Menschen durch die Stadt an.

11.000 Menschen feiern Christopher Street Day in Nürnberg

Gemeinsam mit neun weiteren CSD in Bayern beteiligten sich in Nürnberg rund 8.000 Menschen in mehr als 30 Gruppen am Demo-Zug vom Berliner Platz durch die Innenstadt zum Kornmarkt. Dort wuchs die Teilnehmeranzahl laut Polizeiangaben auf bis zu 11.000 Menschen an. Es war der Höhepunkt der gut zweiwöchigen sogenannten Pride Weeks. Mit dem Motto wollte der CSD auch ein "Zeichen des Respekts und der Dankbarkeit für Uschis unermüdlichen politischen und gesellschaftlichen Einsatz für die regionale und überregionale queere Community" setzen, heißt es vom CSD weiter.

Queere Menschen sichtbar machen

Durch die Worte von Uschi Unsinn forderte der CSD die queeren Menschen auf, "sichtbar zu sein, sich nicht zu verstecken". Die Gemeinschaft gebe den Mitgliedern der Community Halt und Schutz. Dafür müssten sie auch im Jahr 2022 immer noch auf die Straße gehen, sagte der Nürnberger CSD Vorsitzende Bastian Brauwer im Interview mit dem BR. "Weil wir immer noch ganz viele Nachteile erleben müssen", so Brauwer.

Mit der größeren Sichtbarkeit der Community sollen auch mehr queere Themen auf die Tagesordnung in Politik und Gesellschaft kommen, so das Ziel des CSD. So solle die Sichtbarkeit aber auch als Stichwort nach innen dienen, in die eigene Gemeinschaft fungieren und einzelne Gruppen wie zum Beispiel Trans, Drag oder Fetisch sichtbar zu machen: "Niemand soll sich verstecken müssen", heißt es weiter, um "die die Gleichstellung queerer Menschen in Politik und Gesellschaft weiter voranzutreiben".

CSD-Finale am Kornmarkt

Das große Finale des Christopher-Street-Day 2022 in Nürnberg findet am Sonntag am Kornmarkt statt. 42 Infostände präsentieren die regionalen Vereine, Gruppen, Einrichtungen und Netzwerke. Begleitet wird dies von einem musikalischen und politischem Bühnenprogramm.