Sicherungsverfahren um Messerattacke in JVA Straubing beginnt

In einem Sicherungsverfahren befasst sich das Landgericht Regensburg ab Dienstag mit der Messerattacke eines psychisch kranken Häftlings auf einen Justizbeamten in der JVA Straubing. Bei dem Messerangriff im Juli vor einem Jahr war der Gefängnis-Gärtner am Arm schwer verletzt worden und musste operiert werden.

Staatsanwaltschaft: Tatverdächtiger zum Zeitpunkt des Angriffs nicht schuldfähig

Die Tat begangen haben soll ein 37 Jahre alter Gefängnisinsasse aus Landshut. Laut Antrag der Staatsanwaltschaft leidet er unter einer sogenannten undifferenzierten Schizophrenie und war zum Zeitpunkt des Angriffs nicht schuldfähig. Außerdem gehe von dem Mann auch in Zukunft eine Gefahr für die Allgemeinheit aus.

Entscheidung womöglich Anfang September

Das Gericht muss im Rahmen des Sicherungsverfahrens nun entscheiden, ob der Mann dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung eingewiesen werden soll. Eine Entscheidung über eine mögliche Unterbringung des Mannes könnte Anfang September fallen.